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В Минэнерго рассказали о ценах на российский газ для Белоруссии и Казахстана

Глава Минэнерго исключил единый подход по стоимости газа для Белоруссии и Казахстана

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РИА Новости

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что единого подхода к определению стоимости на российский газ для Белоруссии и Казахстана не будет. Об этом он сообщил на Евразийском экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. — «Газета.Ru») ниже, чем в Белоруссию… Сегодня цена в каждой стране разная. Давно это было принято. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года. При этом важно учитывать, что цены для всех наших партнеров существенно ниже мировых цен», — сказал он.

Кроме того, министр добавил, что планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС на сегодняшний день нет, поскольку они осуществляются по индикативным балансам, которые рассматриваются ежегодно.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета участников рынка «Argus Транспорт Каспия» писала, что Астана в 2023 году может сократить экспорт сжиженного газа и начать покупать его у Москвы.

До этого глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что власти страны рассчитывают, что стоимость российского газа, который запланировали поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, окажется справедливой.

1 марта пресс-служба Минэнерго Российской Федерации сообщала, что Россия и Белоруссия подписали протокол о формировании цен на газ до 2025 года. Документ будет действовать до 31 декабря 2025 года.

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