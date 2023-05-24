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Путин оценил возможность «обвального» сценария для экономики России

Путин заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется. Об этом он сообщил в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме, трансляция которого ведет «Россия 24».

«Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%», — сказал глава государства, добавив, что некоторые западные эксперты предсказывали обвальный сценарий.

Путин отметил, что такого не было и уже явно не случится.

Ранее издание Tiscali писало, что экономическая борьба с Россией потерпела поражение из-за позиции дружественных ей стран, которые продолжают с ней торговать.

20 мая глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран «Большой семерки» в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат «наносить удары» по экономике России.

До этого аналитики Еврокомиссии улучшили прогноз по ВВП России. Согласно обновленной оценке, экономика РФ сократится к концу текущего года на 0,9%. По итогам 2024-го валовой внутренней продукт страны увеличится на 1,3%.

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