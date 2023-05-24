Решение по самому крупному иску к Ikea оставили без изменений

Десятый арбитражный апелляционный суд в конце апреля оставил неизменным решение о взыскании с ООО «Икеа дом» (юрлицо компании Ikea в России) 176,6 млн руб. в пользу рекламного агентства Mediamaker (входит в Group4Media) за отказ от рекламы на ТВ по годовому контракту с агентством. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.

В апелляционной жалобе ООО «Икеа дом» указывало на неправильный расчет штрафа за отмену сделки по контракту, но апелляционный суд признал эти доводы несостоятельными. Это самый крупный иск к Ikea и единственное из разбирательств с участием компании, в котором суд не снизил в десятки раз компенсацию истцу, следует из статьи.

Решение в пользу Mediamaker принял Арбитражный суд Московской области 15 февраля этого года. Третьим лицом по делу выступал «Национальный рекламный альянс» (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ).

«В декабре 2021 года Mediamaker заключило сделку с НРА на размещение рекламы на российском ТВ в 2022 года по поручению ООО «Икеа дом». А 20 июня 2022 г. российское юрлицо Ikea уведомило Mediamaker об одностороннем отказе от годового контракта», — говорится в публикации.

В решении арбитражного суда отмечается, что Ikea не компенсировала Mediamaker расходы, связанные с отменой рекламной кампании на ТВ, и не выплатила ему агентское вознаграждение, которое было предусмотрено договором.

Суд решил взыскать с Ikea в пользу Mediamaker 175,9 млн руб. на оплату штрафов НРА и 533 128 руб. задолженности по оплате агентского вознаграждения, а также 200 000 руб. госпошлины.

Ikea приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года, в июне компания объявила о сворачивании сети.