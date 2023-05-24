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Глава МВФ вспомнила сказку о «Золушке», говоря о вероятном дефолте в США

Глава МВФ Георгиева уверена, что власти США не допустят дефолта

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РИА «Новости»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что власти США смогут избежать дефолта в стране. Об этом она заявила в ходе своего выступления на Катарском экономическом форуме, написало агентство ТАСС.

«История говорит нам о том, что США будут бороться с угрозой дефолта. Все решается в одиннадцатом часу, и у меня есть уверенность в том, что мы увидим эту игру снова. <...> Это похоже на Золушку, которая бежит, когда часы на башне бьют двенадцать, и всего лишь теряет туфельку», — сказала она.

Ранее 24 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности с американским конгрессом по потолку государственного долга.

Накануне спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что не смог договориться с Белым домом насчет повышения уровня государственного долга Соединенных Штатов Америки.

Во второй половине января глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о превышении государственным долгом США установленного конгрессом страны лимита в $31,381 трлн и достижении отметки в $31,416 трлн. В связи с этим привлекать новые заимствования стало невозможным.

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