Во ВЦИОМ рассказали об увеличении доли россиян, берущих кредиты

Доля россиян, у которых есть кредиты, выросла с 26% до 46% с 2009 года, сообщает ВЦИОМ.

При этом в 2022 и 2023 годах кредитная активность россиян несколько понизилась из-за санкций и сложностей долгосрочного планирования — с 53% в 2019 году до 46% в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 11 апреля, и рекомендовал правительству подготовить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам.

В числе других поручений — мониторинг ситуации с ипотечным кредитованием и принятие при необходимости мер, направленных на его поддержку.

В феврале Путин поручил сделать доступнее ипотечные кредиты при строительстве деревянных домов. Президент предложил использовать для этого схему, которая действует при строительстве многоквартирных домов.