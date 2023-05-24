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В Израиле приняли спорный проект бюджета, разработанный коалицией Нетаньяху

Правительство Израиля приняло новый двухлетний бюджет, проект которого был призван стабилизировать обстановку внутри коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также способствовать продвижению религиозного курса кабмина, передает ФАН.

Утром в среду стало известно, что проект бюджета успешно прошел второе и третье чтения в Кнессете. Его принятие после доработки поддержало большинство членов парламента, соотношение голосов составило 64 против 56.

Дебаты вокруг бюджета начались на пленарном заседании утром 22 мая, шли весь понедельник и продолжались в течение всего дня вторника. Вечером 23-го числа депутаты приступили к голосованию, которое завершилось около 06:30 утра среды.

Объявляя о решении Кнессета 24 мая утром, Нетаньяху высоко оценил достигнутый правящей коалицией успех. Кроме того, он анонсировал возвращение правительства к реализации проекта судебной реформы, спровоцировавшей крупные беспорядки по всей стране.

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