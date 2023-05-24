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В МВФ рассказали о будущем мировой экономики

Глава МВФ Георгиева не считает, что мировую экономику ждет масштабная дедолларизация

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Sergei Karpukhin/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, история дедолларизации происходила некоторое время, а в текущий момент доля доллара в мировых валютных резервах понемногу снижается. Если раньше она составляла 70% резервов, то сейчас сократилась до 60%.

«Однако мы не ожидаем быстрого изменения резервов», — заявила Георгиева.

Таким образом она ответила на вопрос модератора сессии на Катарском экономическом форуме о перспективах вытеснения американской валюты из международных резервов и внешней торговли.

Ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу, чтобы пересмотреть программу финансирования Украины

Регулятор подчеркнул, что во время пересмотра программы будет затрагиваться вопрос по выполнению Украиной обязательств, которые указаны в меморандуме об экономической и финансовой политике.

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