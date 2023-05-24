Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин анонсировал встречу глав правительств России и КНР в конце года

Главы правительств России и Китая в конце 2023 года намерены встретиться «для сверки часов». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам государственного деятеля, РФ и Китай договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств.

Политики российской и китайской сторон планируют «сверить часы» на очередной регулярной встрече в конце текущего года.

Мишустин также высказался о большом потенциале сотрудничества России и Китая, отмечает ФАН.

Уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей Мишустин называет «малым изобилием». Совместно с партнерами из КНР планируется и дальше развивать сотрудничество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях