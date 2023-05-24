Мишустин анонсировал встречу глав правительств России и КНР в конце года

Главы правительств России и Китая в конце 2023 года намерены встретиться «для сверки часов». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам государственного деятеля, РФ и Китай договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств.

Политики российской и китайской сторон планируют «сверить часы» на очередной регулярной встрече в конце текущего года.

Мишустин также высказался о большом потенциале сотрудничества России и Китая, отмечает ФАН.

Уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей Мишустин называет «малым изобилием». Совместно с партнерами из КНР планируется и дальше развивать сотрудничество.