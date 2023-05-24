В МИД РФ прокомментировали расширение списка товаров в рамках зерновой сделки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопроса о расширении перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки в настоящее время нет. Об этом она сообщила во время брифинга с журналистами.

«Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям — перечня товаров и количества портов — речи быть не может», — сказала она.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности заявлял, что выполнение российской части зерновой сделки не началось, так как Украина и ее «западные кураторы» блокируют экспорт продовольствия и удобрений.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник в украинском правительстве, сообщало, что Украина позволит перевозить транзитом российский аммиак по своей территории при условии расширения номенклатуры товаров и географии зерновой сделки.