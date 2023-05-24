Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер признали сильнейшим банковским В2В-брендом планеты

close
100%
Пресс-служба Сбера

По итогам 2022 года Сбербанк занял 5-ю строчку в престижном рейтинге Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance по такому показателю, как сила бренда, сообщает пресс-служба банка.

А среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем.

Кроме того, банк вошел в топ-100 самых дорогих B2B-брендов планеты, заняв 92-е место. И уже не первый год Сбер сохраняет статус самого сильного и ценного бренда в России.

Отчет Brand Finance продемонстрировал, что даже в сложных обстоятельствах российский банк показывает отличные финансовые результаты, запускает инновационные продукты и сервисы для предпринимателей, сохраняя и приумножая их доверие. Все это позволило ему стать сильнейшим банковским брендом на планете для корпоративных клиентов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях