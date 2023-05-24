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В ФАС рассказали о ситуации с продовольствием в России

ФАС назвала положительной продовольственную ситуацию в России в 2023 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что сейчас продовольственная ситуация в стране положительная, цены в основном ниже, чем были в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин», — сказал Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума.

Ранее сообщалось, что Шаскольский призвал распространить параллельный импорт на все товары.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — заявил Шаскольский.

В конце апреля правительство Российской Федерации утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

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