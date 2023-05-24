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Председатель Банка России провела переговоры с главой Иранского Центробанка в Тегеране

Набиуллина прибыла в Иран и провела переговоры с главой местного Центробанка Фарзином

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в Иран, где провела переговоры со своим коллегой — председателем Центрального банка Ирана Мохаммадом Резой Фарзином. Об этом глава иранского регулятора написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«У меня была хорошая и продуктивная встреча с моей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Мы оба выступили за серьезный консенсус по развитию валютных отношений между странами, на основе которого мы подготовили дорожную карту», — сказал он.

Как уточнил Фарзин, в том числе стороны договорились об использовании национальных валют в двусторонних отношениях и укреплении системы двусторонних расчетов.

Председатель Банка России в ходе встречи обратила внимание на важность расширения сотрудничества по части банковского и валютного сектора Тегерана и Москвы.

Накануне иранское агентство Tasnim со ссылкой на сообщение заместителя главы Центробанка Ирана Мохсена Карими написало, что Набиуллина 23 мая посетит Тегеран с официальным визитом. В российском Центробанке никак не комментировали эту информацию.

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