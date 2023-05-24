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В ФАС озвучили позицию по поводу моратория на проверки маркетплейсов

ФАС: маркетплейсы в России нужно вывести из-под моратория на проверки

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Маркетплейсы в России нужно вывести из-под моратория на проверки, который действует для IT-компаний. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

«Позиция не изменилась, мы считаем, что нужно вывести», — сказал Шаскольский, отвечая на вопрос о выводе маркетплейсов из-под моратория на проверки.

В марте прошлого года правительство РФ утвердило постановление, устанавливающее отсрочку от проведения проверок на три года в отношении аккредитованных при Минцифре IT-компаний. Мораторий действует на проведение плановых государственных и муниципальных проверок. ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.

По информации «Ведомостей», в апреле 2023 года общественный совет при ФАС собирался направить обращение в правительство с предложением вывести маркетплейсы из-под действия моратория. Выведение маркетплейсов из-под моратория в совете объяснили тем, что ФАС в случае этого шага сможет анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству». Было ли направлено обращение, не сообщалось.

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