В Минэнерго рассказали о вероятности введения запрета на экспорт бензина

Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок. Об этом сообщает ТАСС.

«Слово запрет мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет», — заявил министр.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что ведомство поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок».

О том, что российское правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина, 23 мая сообщило Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, российский Кабмин может пойти на такой шаг из-за потенциального дефицита топлива на отечественном рынке и роста цен после уменьшения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Также на товарной бирже могут увеличить объемы обязательной продажи топлива, говорилось в публикации. Уточнялось, что официальных комментариев по данному вопросу не поступало.