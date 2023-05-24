ФАС может поддержать запрет на экспорт бензина из России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок». Об этом «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

»…Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим», — сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, какова позиция ФАС по поводу возможного запрета экспорта бензина для стабилизации цен на топливном рынке.

О том, что российское правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина, 23 мая сообщило Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, российский Кабмин может пойти на такой шаг из-за потенциального дефицита топлива на отечественном рынке и роста цен после уменьшения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Также на товарной бирже могут увеличить объемы обязательной продажи топлива, говорилось в публикации. Уточнялось, что официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

Биржевые цены на бензин рекордно растут последние несколько недель. 17 мая биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну и достигла исторического рекорда — 61 409 руб. за тонну. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2021 года, когда в период пандемии коронавируса цена 95-го бензина на бирже выросла до 59 966 руб. за тонну.