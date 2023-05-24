В России задумались над высокими пошлинами на БАДы

В России планируют ввести пошлины в размере 220% на биологически активные добавки (БАДы) из недружественных стран, сообщает газета »Известия».

«На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — заявил глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

По его словам, инициативу НСЗПП рассмотрели на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года — после чего комиссия Минэкономразвития поручила НСЗПП разработать обоснование.

В союзе отмечают резкий рост серого и черного рынков БАДов — и легальный рынок находится в прямом столкновении с нелегальными препаратами. Кроме того, отмечают в НСЗПП, бенефициары нелегальной торговли БАДами находятся, в первую очередь, в недружественных странах.

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