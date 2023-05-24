Gloria Jeans и «Стокманн» откроют сотни магазинов в России в этом году

В России в этом году откроется более 400 магазинов отечественных fashion-ретейлеров, в том числе Gloria Jeans, «Стокманн» и Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей компаний.

Gloria Jeans собирается открыть 130 новых магазинов в России. Melon Fashion Group планирует увеличить число торговых точек вдвое по сравнению с 2022 годом, когда открылось 113 магазинов. «Стокманн» намерен открыть в этом году 20 магазинов.

О планах открыть новые магазины газете рассказали и представители «молодых» компаний – в том числе ретейлер масс-маркет NOUN. Так, NOUN собирается открыть 10 новых собственных магазинов и 10 партнерских.

По мнению гендиректора «Стокманн» Геннадия Левкина, российские марки получили уникальную возможность стать мегабрендами на фоне ухода иностранных компаний из России.

«Ряд российских торговых сетей уже занимали сильные позиции, производя продукцию мирового класса. Теперь, в связи с уходом с рынка мировых лидеров, они получили доступ к лучшим локациям, активно развивают ассортимент, открывая новые продуктовые линейки», — сказал Левкин.

На фоне проведения спецоперации многие производители одежды и ретейлеры заявили о приостановке или прекращении своей деятельности в России. Среди ушедших компаний — H&M Group, Nike, Uniqlo, Indtex Group (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и др.).