Российскому Superjet не хватает импортозамещенной системы навигации

Российские перевозчики пожаловались на недостатки импортозамещенной системы навигации самолетов SSJ-100. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, авиаперевозчики жалуются на отказ и неполноту системы навигации, однако большинство пилотов не считают ошибки системы критичными.

«Главные штурманы «Газпром-авиа» и Red Wings подтверждали критику «России» (навигационная система. — «Газета.Ru») в отношении баз «Авиа-брифинга» «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов», — пишет автор публикации со ссылкой на апрельский протокол совещания Росавиации.

Представитель «России» сообщил изданию, что вопросы применения навигационных баз данных находятся в компетенции производителя авиатехники.

Ранее стало известно, что в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге более чем на 15 часов задержали вылет рейса авиакомпании Nordstar.