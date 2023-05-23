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На Украине заметили незаконное обогащение элит

Politico: влиятельные игроки на Украине используют конфликт для обогащения

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Глава одной из крупнейших инвестиционных групп Украины «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова заявила, что конфликт на Украине используется влиятельными и имеющими политические связи игроками в стране для собственного обогащения за счет вымогательства, грабежа и ослабления коммерческих конкурентов. Об этом говорится в материале Politico.

Как отмечается в статье, Кирьянова и другие руководители корпораций говорят о «сомнительных уголовных обвинениях» или добавлении в список компаний, подпадающих под санкции Службы безопасности Украины (СБУ), с весьма расплывчатой аргументацией. Согласно материалу издания, новые влиятельные лица Украины пытаются перераспределить между собой состояние «старой» элиты, и это делается «без особого уважения к закону».

Отмечается, что подобные действия против крупных украинских компаний вызывают недоумение у иностранных инвесторов и могут их отпугнуть. В частности, упоминается ситуация, когда в 2022 году некоторые страны Европейского союза (ЕС), в том числе Германия, задержали выделение финансовой помощи Украине из-за опасений, что деньги могут быть использованы в коррупционных схемах.

В начале мая Politico писало, что на Украине все больше обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами. Отмечалось, что опасения связаны с тем, что поиск предателей может вестись из корыстных целей политиков, а также попыток скрыть коррупцию или другие правонарушения.

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