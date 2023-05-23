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Госдолг Британии достиг рекордных 2,54 триллиона фунтов

Государственный долг Великобритании достиг рекордных 2,54 триллиона фунтов стерлинга, или 99,2% от ВВП страны, передает Life.ru.

Показатель был выше в последний раз в 1961 году, когда составлял 99,4%.

В апреле объём чистых заимствований госсектора британской экономики (за исключением госбанков) составил 25,6 миллиарда фунтов, что на 11,9 миллиарда больше показателя прошлого года.

Причём за всё время ведения статистики он стал вторым по величине для апреля. Также рекордной стала сумма, которую Лондон должен выплатить по процентам — 9,8 миллиарда фунтов.

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