В ЕС не договорились по новому траншу для Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться по новому траншу на военную помощь для Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что большинство стран альянса одобрили увеличение бюджета Европейского фонда мира, откуда Украине оказывают помощь страны Европы, на €3,5 млрд и примерно половина этой суммы пойдет на поставку оружия для Украины.

По его словам, в этом году страны ЕС уже поставили на Украину 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму €800 млн. Боррель также отметил, что 24 государства Евросоюза уже присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, на что выделен €1 млрд.

Глава евродипломатии также указал, что ЕС предоставил Киеву разную помощь на €65 млрд и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве.

Ранее сообщалось, что финансирование членами Евросоюза военной помощи Украине из Фонда мира достигло €4,6 млрд.