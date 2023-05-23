МВФ допустил, что Великобритания сможет избежать рецессии в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Британии до 0,4% в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на отчет фонда. При этом в прогнозе говорится, что экономика Великобритании избежит рецессии. В апреле МВФ допускал спад британской экономики на 0,4%.

Главной причиной улучшения прогноза МВФ стала поддержка экономики со стороны «устойчивого спроса в контексте снижающихся цен на энергоносители». Среди других факторов – более продуманная налогово-бюджетная политика и рост зарплат в Соединенном Королевстве.

Вместе с тем МВФ отметил, что в Великобритании сохраняются риски инфляции на высоких уровнях. При этом в фонде подчеркнули, что «экономическая активность значительно замедлились с прошлого года при сохранении устойчиво высоких темпов инфляции». В документе говорится, что инфляция может оставаться выше целевого показателя Банка Англии в 2% на полгода дольше, чем ожидалось в апреле, - до середины 2025 года.

МВФ ожидает, что ВВП Британии вырастет на 1% в 2024 году и на 2% в 2025 и 2026 годах.

В феврале этого года британское Управление национальной статистики (ONS) представило данные о динамике ВВП в четвертом квартале и за весь 2022 год. Отмечалось, что в четвертом квартале года ВВП показал нулевую динамику, тогда как в третьем квартале сократился на 0,2%. Поэтому британская экономика смогла избежать рецессии, признаком которой является сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. По итогам же всего 2022 года британский ВВП показал рост на 4%, в 2021 году рост составил 7,6%.