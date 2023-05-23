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ЦБ повысит нормативы обязательных резервов для банков

ЦБ предупредил банки о повышении нормативов обязательных резервов с июня

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России заявил о планируемом повышении нормативов обязательных резервов для банков с 1 июня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 0,5 п.п. (до 4,5%) повысят нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, до 6% будут повышены нормативы для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран), на 1 п.п. (до 8,5%) увеличат нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран.

В ЦБ уточнили, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются неизменными.

Ранее в Банке России предупредили, что с мая инфляция в стране будет расти и составит 4,5-6,5%, но вернется к 4% в 2024 году.

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