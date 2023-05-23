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Мишустин: РФ поднялась с десятого на седьмое место в списке торговых партнеров КНР

Россия приобрела статус одного из наиболее важных партнеров Китая. Это стало известно из экономических итогов обеих стран за первое полугодие текущего года. Российский премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал торговые отношения между сверхдержавами в своем докладе в Шанхае.

По его словам, КНР уже больше 10 лет считается лучшим «другом» России. За 2023 год торговые обороты выросли в несколько раз. Текущее торговое партнерство между странами можно оценить в 52 млрд долларов.

Прежде российский премьер также призвал развивать судостроение, производство гражданских беспилотников и лесопромышленный комплекс вместе с Китаем, напоминает Общественная служба новостей.

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