Россия приобрела статус одного из наиболее важных партнеров Китая. Это стало известно из экономических итогов обеих стран за первое полугодие текущего года. Российский премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал торговые отношения между сверхдержавами в своем докладе в Шанхае.

По его словам, КНР уже больше 10 лет считается лучшим «другом» России. За 2023 год торговые обороты выросли в несколько раз. Текущее торговое партнерство между странами можно оценить в 52 млрд долларов.

Прежде российский премьер также призвал развивать судостроение, производство гражданских беспилотников и лесопромышленный комплекс вместе с Китаем, напоминает Общественная служба новостей.