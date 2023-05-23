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В Boeing рассказали о главном недостатке биотоплива перед горючим

Глава Boeing: биотопливо никогда не сравняется по цене с обычным горючим

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Wikimedia Commons

В обозримом будущем использование биотоплива станет более масштабным и экономически выгодным. Однако его стоимость вряд ли сравняется с ценой на традиционное горючее, что ставит под сомнение возможность реализации стратегии по сокращению выбросов в гражданской авиации, приводит слова главы американской компании Boeing Дэвида Кэлхуна газета Financial Times.

По его словам, в настоящее время стоимость керосинового топлива уступает биотопливу. В будущем подобный расклад, с большой долей вероятности, сохранится.

«Применение биотоплива станет в будущем более масштабным и экономически выгодным. Но я не думаю, что цена на него когда-нибудь сравняется со стоимостью (керосинового топлива — «Газета.Ru») Jet A-1», — посетовал Кэлхун.

В 2021 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) взяла обязательства добиться нулевых выбросов в авиации к 2050 году. Однако с учетом нынешних цен на био и керосиновое топливо применение первого вида является менее выгодным, заключается в статье.

11 ноября аналитики организации Global Carbon Project (GCP) представили результаты исследования, согласно которым выбросы углекислого газа (CO2), связанные с ископаемым топливом , вырастут на 1% до 36,6 млрд тонн. Таким образом, этот показатель станет самым высоким за всю историю наблюдений.

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