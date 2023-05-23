В России призвали подключить банки к новой платежной системе

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что российские банки необходимо к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS из-за резкого роста трансграничных платежей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. К этому Костин призвал на Российско-китайском бизнес-форуме, передает ТАСС.

По словам главы ВТБ, за последний квартал текущего года число трансграничных переводов выросло более чем на 200% только по банку ВТБ. Поэтому, подчеркнул он, в данный момент существует «острая необходимость» перевести кредитные организации на альтернативный способ платежей.

«Бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает», — пояснил Костин.

Ранее сообщалось, что официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявлял, что всемирная организация работает над обеспечением операций с Россельхозбанком.