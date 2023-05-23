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В Госдуме рассказали об ответе на «русофобскую политику» польских властей

Володин: Госдума приняла решение запретить проезд польских фур по территории России

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Shutterstock

Государственная дума единогласно приняла решение запретить проезд польских фур по территории России, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», — заявил Володин.

Он добавил, что приблизительный ущерб для польской стороны составит до €8,5 млрд доходов, получаемых за счет России.

Ранее в Государственной думе предложили ввести меры против польских перевозчиков.

Согласно проекту, депутаты Госдумы предлагают запретить польскими автомобильным перевозчикам выполнять перевозки по территории России, «допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов».

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