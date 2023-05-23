Россия заняла седьмое место в списке торговых партнеров КНР

Россия поднялась с десятого на седьмое место в списке торговых партнеров Китая по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, написала газета «Ведомости».

«Китай уже свыше 10 лет является основным торговым партнером России. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место», — сказал он.

По словам председателя российского правительства, по итогам 2022 года объем торговли двух стран составил $190 млрд. Только в январе — марте 2023 года показатель составил $52 млрд.

Первое место по объему торговли с КНР занимают США. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил $759 млрд. В топ-5 входят также Южная Корея, Япония, Тайвань и Гонконг.

Ранее 23 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что объем поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году вырос примерно на 40%.