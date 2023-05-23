Трутнев назвал сроки запуска арктической ипотеки

Арктическая ипотека может быть запущена в течение лета, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Думаю, в течение этого лета мы ее запустим. Будем ориентировать на Дальний Восток, <…> где эта программа успешно реализована — почти 68 тыс. семей воспользовались льготной ипотекой [в ДФО]», — заявил Трутнев.

На прошлой неделе вице-премьер Юрий Трутнев поручил ряду ведомств запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны.

Ранее в Москве в первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 40 тыс. случаев заключения договоров ипотечно-жилищного кредитования, что стало максимумом для января — апреля за все годы наблюдений.

Только в апреле были заключены 11,6 тыс. ипотечных сделок.