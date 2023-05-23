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Глава МИД Италии Таяни признался, что новый пакет санкций против РФ быстро принять не удастся

Решение относительно одиннадцатого пакета санкций Европейского союза против России потребует дополнительного времени, заявил Антонио Таяни, глава министерства иностранных дел Италии и вице-премьер.

По окончании заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, он сообщил журналистам, что для этого пакета санкций требуется дополнительная работа, так как принятие решений по таким вопросам не является простым процессом.

«Для одиннадцатого пакета санкций еще нужно время, требуется поработать. Это не такие темы, по которым легко принять решения», - цитирует министра Общественная служба новостей.

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