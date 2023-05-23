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Глава ВТБ Андрей Костин оценил перспективы юаня

Глава ВТБ Костин допустил, что юань в будущем заменит доллар как мировую резервную валюту

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Depositphotos

Китайский юань в ближайшее десятилетие, возможно, станет основной мировой резервной валютой, потеснив доллар, допускает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с долларом и его будущим глава банка оценил во время Российско-китайского бизнес-форума.

«Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой», — подчеркнул Костин.

По его словам, для такого сценария с лидерством юаня есть все основания.

Китайская валюта, как считает Костин, будет основной расчетной валютой.

При этом Костин напомнил, что Центробанк РФ уже инвестирует в китайский юань.

Ранее стало известно, что ставки по операциям своп с юанем резко вернулись к максимумам с начала 2023 года. Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост ставок по свопам в юанях может говорить о дефиците китайской валюты на отечественном рынке.

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