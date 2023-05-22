ООН допустила операции с Россельхозбанком в обход SWIFT

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация работает над обеспечением операций с Россельхозбанком, передает ТАСС.

«Во-первых, мы продолжим делать все возможное для обеспечения поставок, в том числе [операции] через Россельхозбанк», — сказал он.

По словам Дюжаррика, есть возможности по проведению этих транзакций и не в рамках системы международных платежей SWIFT. При этом он отметил, что их было бы легче провести через SWIFT.

«Мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки», — продолжил Дюжаррик.

Он добавил, что Ребека Гринспен, которая является главой Конференции ООН по торговле и развитию, «постоянно работает над этим».

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что политический блок отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT.

По словам дипломата, отключение от SWIFT является частью санкций, которые ввели европейские страны с союзниками в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, поэтому они могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта.