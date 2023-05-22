Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил кабмину рассмотреть возможность снижения ставок по долгосрочным кредитам

Путин поручил кабмину внести предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 11 апреля, и рекомендовал правительству подготовить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований РФ на размер таких ставок», — говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент поручил кабмину исполнить поручение к 15 июня 2023 года.

В числе других поручений — мониторинг ситуации с ипотечным кредитованием и принятие при необходимости мер, направленных на его поддержку.

В феврале Путин поручил сделать доступнее ипотечные кредиты при строительстве деревянных домов. Президент предложил использовать для этого схему, которая действует при строительстве многоквартирных домов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях