Путин поручил кабмину рассмотреть возможность снижения ставок по долгосрочным кредитам

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 11 апреля, и рекомендовал правительству подготовить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований РФ на размер таких ставок», — говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент поручил кабмину исполнить поручение к 15 июня 2023 года.

В числе других поручений — мониторинг ситуации с ипотечным кредитованием и принятие при необходимости мер, направленных на его поддержку.

В феврале Путин поручил сделать доступнее ипотечные кредиты при строительстве деревянных домов. Президент предложил использовать для этого схему, которая действует при строительстве многоквартирных домов.