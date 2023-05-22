Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение в том числе дано в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Отчет необходимо предоставить до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидером по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок.

За указанный период времени Багдад получил в общей сложности $33,37 млрд за поставки 50,31 млн тонн сырья, в то время как Москва — только $31,02 млрд за экспорт 50,84 млн тонн, сообщает газета Mint со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии.

Главной причиной недополученной выручки России стал механизм предельных цен на нефть, установленный западными странами, включая государства «большой семерки» (G7), страны Евросоюза (ЕС) и Австралию.