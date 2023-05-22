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Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний

Путин поручил кабмину РФ уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения

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Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение в том числе дано в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Отчет необходимо предоставить до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, Ирак стал лидером по объемам денежной выручки от экспорта сырой нефти на индийский внутренней рынок.

За указанный период времени Багдад получил в общей сложности $33,37 млрд за поставки 50,31 млн тонн сырья, в то время как Москва — только $31,02 млрд за экспорт 50,84 млн тонн, сообщает газета Mint со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии.

Главной причиной недополученной выручки России стал механизм предельных цен на нефть, установленный западными странами, включая государства «большой семерки» (G7), страны Евросоюза (ЕС) и Австралию.

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