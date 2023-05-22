Центробанк оценил объем кредиторской задолженности россиян

В Центробанке России (ЦБ) заявили, что кредитная задолженность россиян в апреле увеличилась на 1,2%. При этом рост задолженности в первом квартале текущего года составил 2,5%, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что количественные ограничения на выдачу займов с начала нынешнего года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Вышеуказанные показатели задолженности «были обеспечены увеличением спроса на кредиты со стороны населения».

Также сообщается, что ЦБ собирается продолжить ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что россияне повысили объем трат по кредитным картам без просроченной свыше 90 дней задолженности до пятилетнего максимума.