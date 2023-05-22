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Испанский политик назвал страну, которая стоит за подрывом «Северных потоков»

Испанский политик обвинил «могущественную западную державу» в подрыве «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Глава испанской партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что за подрывами «Северных потоков» стоит «могущественная западная держава». Об этом он сообщил газете Il Fatto Quotidiano.

По его мнению, правительство Германии якобы «пытается спрятать это под ковер».

Ранее сообщалось, что Германия планирует к началу 2024 года возвести Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне трубопровода «Северный поток».

Этот план обсуждался 20 апреля на встрече с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики ФРГ Робертом Хабеком. Министр, в частности, заявил, что газопровод подключат к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года.

Эту информацию подтвердили во Всемирном фонде дикой природы (WWF), компании Baltic Sea Resorts, природоохранных организаций BUND и Environmental Action Germany.

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