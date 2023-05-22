Греф отметил существенный рост интереса россиян к юаню

Интерес россиян к юаням растет, число операций в этой валюте в Сбербанке в 2023 году вырастет в десять раз по сравнению с прошлым. Об этом глава Сбера Герман Греф заявил в интервью агентству «Синьхуа».

«Количество операций в юанях в «Сбере» кратно увеличилось в 2022 году, а в 2023-м мы ожидаем 10-кратного роста по сравнению с прошлым годом», — отметил Греф.

Глава Сбера отметил, что роль юаня растет на фоне снижения Россией доли западных валют в торговых расчетах. Он привел статистику, согласно которой доля китайской валюты в экспортных транзакциях РФ выросла за прошлый год до 18%, а в импорте – до 17%.

Греф считает, что важность юаня объясняется тем, что китайская валюта стабильна. Поэтому сбережения в ней предсказуемы как для граждан, так и для компаний.

Глава Сбера считает необходимым создать надежную инфраструктуру для безопасного и быстрого проведения трансграничных расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем.

Газета China daily 5 мая сообщала, что по итогам марта текущего года доля юаня в трансграничных платежах Китая увеличилась до 48%. По этому показателю валюта КНР опередила американскую, на чью долю пришлось только 47%. В дальнейшем тенденция по увеличению роли юаня в китайских расчетах может продолжиться, говорилось в публикации.