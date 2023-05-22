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Греф рассказал, как Сбер справился с «мощным давлением» санкций

Греф: у Сбера нет критических зависимостей от западных поставщиков

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Пресс-служба Сбера

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф проинформировал о том, как финансовая организация справилась с санкционным давлением. Об этом сообщает «Синьхуа».

По его словам, несмотря на «мощное санкционное давление», которому подвергся российский банковский сектор, Сберу удалось перестроить свои процессы так, что к четвертому кварталу он получил прибыль и выплатил своим акционерам рекордные дивиденды.

Греф рассказал, что из-за санкций сотрудничество с иностранными партнерами было частично или полностью прекращено, однако последние годы подготовили банк к таким рискам.

»... сегодня у нас нет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-то сфере бизнеса», — подчеркнул председатель правления.

Он уточнил, что многие внутренние процессы были изменены, а отношения с восточными партнерами получили новый импульс развития. Так, ограничения по использованию SWIFT и другие блокирующие меры способствовали совершенствованию системы интернет-банкинга для юрлиц. В частности, валютные переводы стали осуществляться в китайских юанях и иных валютах.

Кроме того, Сбер продолжает уделять большое внимание передовым IT-разработкам и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Сбер и Гаванский научно-технологический парк будут сотрудничать в сфере ИИ.

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