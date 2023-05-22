Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора поставок «Сапсанов» для РЖД

Арбитражный суд Москвы взыскал с Siemens Mobility по заявлению ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) судебную неустойку за неисполнение решения суда, по которому был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна от исполнения договора на поставку высокоскоростных электропоездов «Сапсан», передает РИА Новости.

Уточняется, что Siemens должна была поставить РЖД 13 «Сапсанов».

Суд удовлетворил заявление истца частично: РЖД просили взыскать штраф в размере около 30 млн рублей в день.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал незаконным отказ руководства Siemens исполнить договор на поставку поездов «Сапсан» РЖД и постановил, что концерн должен выполнить обязательства перед российской стороной.

Договор был заключен 7 июня 2019 года. Согласно ему «Российские железные дороги» должны были получить с сентября 2022 по июль 2023 года 13 поездов стоимостью €513,5 млн.

22 марта Siemens приостановил контракт с РЖД на покупку новых «Сапсанов». 13 мая компания также расторгла контракт о техобслуживании уже переданных поездов.