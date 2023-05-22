Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что не может гарантировать избежание дефолта в Америке

Американский глава Джо Байден заявил, что не может гарантировать избежание суверенного дефолта в США. Он отметил, что республиканцы-оппозиционеры в любой момент могут его спровоцировать.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — заметил лидер Америки, выступая на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита «Большой семерки».

Глава Белого дома сделал акцент на том, что в данный момент изучает возможность повлиять на избежание дефолта с помощью президентских полномочий, передает Общественная служба новостей.

Для того политик намеревается внести существенные поправки в государственную конституцию. Он убежден, что обладает данными полномочиями, однако, по его же словам, все еще не представляет, как использовать их без риска оспаривания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях