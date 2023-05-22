Байден заявил, что не может гарантировать избежание дефолта в Америке

Американский глава Джо Байден заявил, что не может гарантировать избежание суверенного дефолта в США. Он отметил, что республиканцы-оппозиционеры в любой момент могут его спровоцировать.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — заметил лидер Америки, выступая на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита «Большой семерки».

Глава Белого дома сделал акцент на том, что в данный момент изучает возможность повлиять на избежание дефолта с помощью президентских полномочий, передает Общественная служба новостей.

Для того политик намеревается внести существенные поправки в государственную конституцию. Он убежден, что обладает данными полномочиями, однако, по его же словам, все еще не представляет, как использовать их без риска оспаривания.