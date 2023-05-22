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МИД Венгрии высказался против любых санкций ЕС в отношении ядерной промышленности России

МИД Венгрии: Будапешт не поддержит санкции ЕС против ядерной промышленности России

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Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать любые санкции Европейского союза, которые касаются сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики. Об этом Сийярто сказал в ходе совещания со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

Венгерский министр отметил, что несмотря на то, что на Венгрию оказывается давление со стороны стран ЕС, Будапешт все равно решительно выступает против любого рода санкций, затрагивающих ядерную промышленность, поскольку это касается энергетической безопасности Венгрии.

«Мы ни в коем случае не станем рисковать безопасностью энергоснабжения Венгрии», — сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами.

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что возражения по поводу 11-го пакета санкций против Российской Федерации выразила не только Венгрия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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