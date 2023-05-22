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Внешний фактор привел к удешевлению пшеницы до минимального за два года значения

Биржевые цены на пшеницу упали до минимума за два года на фоне продления зерновой сделки

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Продление зерновой сделки, позволяющей поставлять украинскую и российскую аграрную продукцию на мировой рынок, привело к снижению цен на пшеницу до минимального за последние два года значения. Во второй половине мая стоимость бушеля достигла отметки $6,05, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.

В ходе утренней сессии 22 мая котировки данной агрокультуры упали 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. Столь низких значений на американской площадке не фиксировали с апреля 2021 года. При этом ближе к разгару дневной сессии котировки незначительно отыграли утренний спад и достигли планки $6,09 за бушель.

Продление зерновой сделки стороны достигли 17 мая. На следующий день в Кремле подтвердили решение, которое было достигнуто при посредничестве ООН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что соглашение было пролонгировано на 60 дней. Данное решение приняли на фоне проработки различных вариантов, эквивалентных разблокированию возможности осуществлять транзакции при помощи Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) для «Россельхозбанка».

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