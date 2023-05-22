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Россияне стали чаще летать в Иран

АТОР: число россиян, въезжающих в Иран, выросло вдвое по сравнению с «доковидом»

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Vahid Salemi/AP

Число россиян, которые въехали в Иран, по сравнению с 2019 годом увеличилось вдвое по сравнению с кризисным 2019 годом и почти втрое – по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ, передает «Прайм».

«За январь – март 2023 года исламскую республику посетили со всеми целями визита 10,4 тысячи граждан РФ, в прошлом их было всего 3,4 тысячи человек, а в 2019 – 5 тысяч человек. То есть россияне, по сравнению с доковидным временем, в два раза больше стали летать в Иран», — говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации уточнили, что при этом граждане Ирана не так активно приезжают в Россию, несмотря на то, что проявляют к ней интерес. За январь-март 2019 года в РФ приехало 8,5 тыс. граждан Ирана, в первом квартале 2022 года – 5,6 тыс., в 2023 году – 10,7 тыс. человек, уточнили в АТОР.

Летом 2023 года будут запущены безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном. Об этом в пятницу заявил в кулуарах международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023» замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, министерство также рассчитывает до конца июня этого года запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана.

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