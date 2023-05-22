В Кремле заявили, что не знают о возможном сокращении трансфертов на маткапитал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Министерства финансов РФ сократить трансферты из бюджета на выплату маткапитала.

«Я не знаю, что это за информация», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее РБК писало, что Минфин предложил на 17% сократить оценку федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. По мнению экспертов, это может быть связано с трендами в сфере рождаемости. Таким образом, в 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта может составить 356 млрд рублей.

До этого партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказывала, что выплата из средств материнского капитала с 1 июня будет начисляться в единый день по всей России.

Глава Минтруда Антон Котяков также сообщал, что в 2024 году в России увеличится размер пособий по уходу за ребенком с 33 тысяч рублей до 49 тысяч рублей. В 2025 году, по его словам, размер пособия достигнет уровня 66 тысяч рублей.