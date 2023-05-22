В Кремле прокомментировали нежелание ЕС подключать банки РФ к SWIFT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что отказ Евросоюза подключать российские банки в SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают отказ Евросоюза подключать российские банки к SWIFT, Песков подчеркнул, что такие решения осложняют выполнение российской части сделки.

«[Генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Этот процесс осложняет выполнение российской части черноморской сделки, но тем не менее контакты продолжаются... Сделка продлена на два месяца, но два месяца — непродолжительный срок, он быстро завершится», — поделился Песков.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что политический блок отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT.

Он добавил, что отключение от SWIFT является частью санкций, которые ввели европейские страны с союзниками в ответ на проведение СВО.