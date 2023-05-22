Боррель признал, что не только Венгрия выступила против новых антироссийских санкций

Возражения по поводу 11-го пакет санкций против России выразила не только Венгрия, уточнил руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

В понедельник, 22 мая, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят новые антироссийские санкции.

«Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны тоже хотят обсудить», – цитирует Борреля Общественная служба новостей.

Он уточнил, что в рамках общения министры обсудят также новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира.