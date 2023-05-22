В Китае объяснили, что стоит за решением Госканцелярии по киберпространству от 21 мая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что проверка в отношении компании Micron из США, по результатам которой китайские власти запретили операторам критической инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности. Такое заявление Нин сделала на брифинге, передает «Прайм».

Она пояснила, что целью проверки было предотвращение проблем с обеспечением кибербезопасности продукции, а также угроз безопасности ключевой информационной инфраструктуры КНР.

«Это необходимая для обеспечения национальной безопасности мера», — подчеркнула дипломат.

Государственная канцелярия по киберпространству КНР 21 мая запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology по итога проведенной проверки, сообщало Reuters. Власти США сочли этот запрет «безосновательным» и заявили, что выступают против введенных ограничений. Власти Штатов также сделали заявление, что собираются вместе с «ключевыми союзниками и партнерами» провести работу по «устранению нарушений» на рынке Китая. Пока неясно, что подразумевается под этим.