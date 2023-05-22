В Госдуме предложили запретить продавцам алкоголя иметь сайты и мобильные приложения

Депутат Государственной думы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить алкомаркетам иметь интернет-сайты и мобильные приложения, использующиеся для наращивания продаж, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Он отметил, что на данных ресурсах можно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, а также с отзывами клиентов, которые сами по себе выполняют рекламную функцию.

«В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции. Предлагаю поддержать и подключиться к проработке законодательной инициативы», — говорится в тексте обращения.

Он добавил, что требование подтвердить возраст 18+ на данных ресурсах носит формальный характер, поскольку любой «не подросток» может «подтвердить» совершеннолетие и ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о запрете продажи алкоголя в «наливайках» ночью.