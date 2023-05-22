Дерипаска рассказал, к чему приведет изменение кредитного рейтинга США

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательствам США может привести к дефолту Минфина США или к серьезной девальвации американской валюты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, US treasure debt rerating (изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США) «неотвратимо, как и приход зимы после осени».

«А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга ..., то серьезная девальвация доллара/замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией», — считает Дерипаска.

По его словам, в качестве инвестиций для «российской адмбуржуазии и госкапиталистов» пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов альтернативы нет.

Ранее Олег Дерипаска заявлял, что доллар США перестанет доминировать через пять лет.