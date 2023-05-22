В США запрет Китая на продукцию Micron Technology назвали «безосновательным»

В США запрет Китая на продукцию компании Micron Technology назвали «безосновательным», сообщает Reuters.

«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», — указано в сообщении компании-производителя микроэлектроники.

Отмечается, что государственная канцелярия по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology из-за того, что продукция компании не прошла проверку кибербезопасности. В Китае опасаются, что продукция Micron Technology может негативно повлиять на национальную безопасность.

Власти США отмечают, что планируют совместно с «ключевыми союзниками и партнерами» провести работу по «устранению нарушений» на рынке Китая. Что подразумевается под этим — не уточняется.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что продолжат бороться с нерыночными практиками Китая, искажающими мировую экономику, в том числе с незаконной передачей технологий или обнародованием данных.